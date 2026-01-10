English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Hawala Money Seized: ബസിൽ കുഴൽപ്പണം കടത്താൻ ശ്രമം; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

Hawala Money Seized: ബസിൽ കുഴൽപ്പണം കടത്താൻ ശ്രമം; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

Hawala Money Seized In Malappuram: മിനി ബസിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച അറയിലാണ് പണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:04 AM IST
  • പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ രേഖ ഹാജരാക്കാൻ യുവാക്കൾക്കായില്ല
  • കുഴൽപ്പണമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോലീസ് പറയുന്നത്

  മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം തട്ടിയ കേസ്; ഹവാല ഏജന്റ് അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: രേഖകളില്ലാത്ത 40 ലക്ഷം രൂപയുമായി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി. ചട്ടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്, അനസ് അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് മഷ്ഹൂദ് എന്നിവരെയാണ് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഒരു മിനി ബസിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച അറയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പണം കണ്ടെത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക എത്തിച്ചതെന്ന് പിടിയിലായവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണമാണിതെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ അവകാശവാദമെങ്കിലും, കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ALSO READ: മകനോടുള്ള വൈരാ​ഗ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ച കുഴൽപ്പണമാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Hawala money seized

