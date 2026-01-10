Hawala Money Seized: ബസിൽ കുഴൽപ്പണം കടത്താൻ ശ്രമം; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: രേഖകളില്ലാത്ത 40 ലക്ഷം രൂപയുമായി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി. ചട്ടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്, അനസ് അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് മഷ്ഹൂദ് എന്നിവരെയാണ് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
ഒരു മിനി ബസിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച അറയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പണം കണ്ടെത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക എത്തിച്ചതെന്ന് പിടിയിലായവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണമാണിതെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ അവകാശവാദമെങ്കിലും, കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ച കുഴൽപ്പണമാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
