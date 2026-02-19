Thiruvananthapuram News: വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചതെല്ലാം പഴകിയ മത്സ്യം; വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 400 കിലോ

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും 400 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി. വർക്കല പുന്നമൂട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ മത്സ്യം പിടികൂടിയത്. വർക്കല നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മീൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. കണവ, ഞണ്ട്, ചൂര, ആകോലി, ചെങ്കലവ തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അഞ്ചുതെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ദിവസങ്ങളോളം ഐസും മറ്റ് പദാർഥങ്ങളുമിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് പരിശോധന നടത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത പഴകിയ മീൻ നശിപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ വിൽപന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മാർക്കറ്റിൽനിന്നും 25 കിലോ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്കും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കല ഗവ. സ്കൂളിന് സമീപം പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽപ്പന നടത്തിയതിന് പിഴയടയ്ക്കാത്ത സ്ഥാപനം അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസന്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഹസ്മി, പിങ്കി, മുബാറക്ക് എന്നിവരായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
