English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thiruvananthapuram News: വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചതെല്ലാം പഴകിയ മത്സ്യം; വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 400 കിലോ

Thiruvananthapuram News: വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചതെല്ലാം പഴകിയ മത്സ്യം; വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 400 കിലോ

Thiruvananthapuram News: വർക്കല പുന്നമൂട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ മത്സ്യം പിടികൂടിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:58 PM IST
  • വർക്കല നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മീൻ പിടിച്ചെടുത്തത്.
  • കണവ, ഞണ്ട്, ചൂര, ആകോലി, ചെങ്കലവ തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ കാരണം? സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ കാരണം? സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്...
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; വില 1,13,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Thiruvananthapuram News: വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചതെല്ലാം പഴകിയ മത്സ്യം; വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 400 കിലോ

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും 400 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി. വർക്കല പുന്നമൂട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ മത്സ്യം പിടികൂടിയത്. വർക്കല നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മീൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. കണവ, ഞണ്ട്, ചൂര, ആകോലി, ചെങ്കലവ തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അഞ്ചുതെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ദിവസങ്ങളോളം ഐസും മറ്റ് പദാർഥങ്ങളുമിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് പരിശോധന നടത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത പഴകിയ മീൻ നശിപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ വിൽപന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

മാർക്കറ്റിൽനിന്നും 25 കിലോ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്കും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കല ഗവ. സ്‌കൂളിന് സമീപം പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽപ്പന നടത്തിയതിന് പിഴയടയ്ക്കാത്ത സ്ഥാപനം അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ പ്രസന്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഹസ്മി, പിങ്കി, മുബാറക്ക് എന്നിവരായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Fish marketFish Seizedstale fishVarkala marketThiruvananthapuram

Trending News