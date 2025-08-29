English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Child Death: കളിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടുവരാന്തയിലെ ലൈറ്റിന്റെ വയറിൽ നിന്ന് ഷേക്കേറ്റു; അഞ്ച് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Kannur Boy Death: കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മുഈനുദ്ദീൻ വരാന്തയിലെ ​ഗ്രില്ലിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:15 PM IST
  • കോളാരിയിലെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു മുഈനുദ്ദീൻ
  • വീടിന്റെ വരാന്തയിലെ മിനിയേച്ചർ ലൈറ്റിന്റെ വയറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ഷോക്കേറ്റ് അഞ്ച് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. ഉസ്മാൻ മദനയുടെയും ആയിഷയുടെയും മകൻ സി മുഈനുദ്ദീൻ ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന്റെ വരാന്തയിലെ മിനിയേച്ചർ ലൈറ്റിന്റെ വയറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

വൈകുന്നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മുഈനുദ്ദീൻ വരാന്തയിലെ ​ഗ്രില്ലിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ മട്ടന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. കോളാരിയിലെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു മുഈനുദ്ദീൻ.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

