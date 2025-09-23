English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MBBS Seats Increased: സംസ്ഥാനത്ത് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി; വർധിപ്പിച്ചത് 7 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ സീറ്റുകൾ

സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഈ അക്കാദമിക് വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിൽ 600 സീറ്റുകളാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:01 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്തെ 7 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായാണ് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ചത്.
  • ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ അനുമതിയോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയാണ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്.

MBBS Seats Increased: സംസ്ഥാനത്ത് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി; വർധിപ്പിച്ചത് 7 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ സീറ്റുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. 500 സീറ്റുകളാണ് അധികമായി അനുവദിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 7 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായാണ് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ അനുമതിയോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയാണ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്. 

തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അൽ അസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എസ്‌യുടി, പികെ ദാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കേരള മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നീ കോളജുകളിലെ സീറ്റുകളാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

Also Read: Operation Numkhor Updates: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംഖൂർ: പിടിച്ചെടുത്തത് 36 വാഹനങ്ങൾ; പിഴ അടച്ച് കേസ് തീര്‍ക്കാനാകില്ല, ദുൽഖറിനടക്കം നോട്ടീസ് നൽകും

നേരത്തെ 100 മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ അധികമായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 500 സീറ്റുകൾ കൂടിയായതോടെ ഈ അക്കാദമിക് വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിൽ 600 സീറ്റുകളാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 600 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി കേരളത്തിൽ എംബിബിഎസ് പഠിക്കാനാകും. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 5155 ആയി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അധിക സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ സാധിക്കും.

MBBSMBBS SeatsMedical Colleges Keralaഎംബിബിഎസ്മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ സീറ്റുകൾ

