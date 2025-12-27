English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Missing Case: ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസുകാരനെ കാണാതായി; വ്യാപക തിരച്ചിൽ, പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ച് എത്തിയത് കുളത്തിനരികെ

Missing Case: ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസുകാരനെ കാണാതായി; വ്യാപക തിരച്ചിൽ, പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ച് എത്തിയത് കുളത്തിനരികെ

Palakkad Missing Case: രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായത്. സംസാരശേഷിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണ് സുഹാൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:43 PM IST
  • ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്
  • ചിറ്റൂർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടന്നുവരികയാണ്

Read Also

  1. Baby Missing Case: കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അനുപമ നിരാഹാരത്തിലേക്ക്

Trending Photos

Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
10
Rajayoga
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
Missing Case: ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസുകാരനെ കാണാതായി; വ്യാപക തിരച്ചിൽ, പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ച് എത്തിയത് കുളത്തിനരികെ

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസുകാരനെ കാണാതായി. ഇരവങ്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അനസ്-സൗഹിദ ദമ്പതികളുടെ മകൻ സുഹാനെ (ആറ്) ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാണാതായി. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായത്. സംസാരശേഷിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണ് സുഹാൻ.

Add Zee News as a Preferred Source

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്. കളിക്കിടെ കൂട്ടുകാരുമായി പിണങ്ങി സുഹാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടി പതിവായി മുറ്റത്തിറങ്ങാറുള്ളതിനാൽ കാണാതായ വിവരം വീട്ടുകാർ വൈകിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.

കുട്ടിയെ കാണാതായതായതായി മനസ്സിലായ ഉടൻ തന്നെ ചിറ്റൂർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചിറ്റൂർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടന്നുവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി. പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ച് വീടിന് അടുത്തുള്ള കുളത്തിന് സമീപം എത്തി.

ഇതിനെ തുടർന്ന്, കുളത്തിലും പരിസരത്തും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടി അധികം ദൂരേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പോലീസ് കണക്കാക്കുന്നത്. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Missing CaseMissing Case Palakkadആറ് വയസുകാരനെ കാണാതായി

Trending News