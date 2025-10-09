Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയില്‍ 61കാരി വീടിന് തീപിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയില് 61 കാരിയെ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പത്തനംതിട്ട കീഴ്വായ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം. 61കാരി ലതയ്ക്കാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. വീടിന് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ലതയ്ക്ക് പൊള്ളലേറ്റതെന്നാണ് വിവരം.
സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും ലതയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് പുറത്തുപോയ സമയം ലത മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ആശാപ്രവർത്തകയാണ് ലത. സംഭവത്തിൽ വൻ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
