English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Malappuram News: ബസിൽ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടും അനുവദിച്ചില്ല; 62കാരി മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

Malappuram News: ബസിൽ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടും അനുവദിച്ചില്ല; 62കാരി മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

Malappuram News: മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കുള്ള സീറ്റില്‍ ഇരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് കണ്ടക്ടറും മറ്റു വനിത യാത്രക്കാരും അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് 62കാരി പരാതി സമർപ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 8, 2025, 10:47 PM IST
  • വിരമിച്ച വനിത ഹെഡ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായ പുത്തൂര്‍ അരിച്ചോള്‍ സ്വദേശിനി ടി.കെ. ശൈലജ (62) യാണ് പരാതി നൽകിയത്.
  • കോഴിക്കോട്-തൃശൂര്‍ റൂട്ടില്‍ സര്‍വിസ് നടത്തുന്ന 'സ്‌ട്രെയ്ഞ്ചര്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടര്‍ക്കെതിരെയാണ് പരാതി.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
6
Gold Rate Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
6
Tips for white teeths
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
5
Hair care
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
Health Benefits of Amla: വെറും വയറ്റിൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാം
7
Amla juice
Health Benefits of Amla: വെറും വയറ്റിൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാം
Malappuram News: ബസിൽ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടും അനുവദിച്ചില്ല; 62കാരി മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

മലപ്പുറം: ബസിൽ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടും അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി 62കാരി. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കുള്ള സീറ്റില്‍ ഇരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് കണ്ടക്ടറും മറ്റു വനിത യാത്രക്കാരും അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് 62കാരി പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. വിരമിച്ച വനിത ഹെഡ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായ പുത്തൂര്‍ അരിച്ചോള്‍ സ്വദേശിനി ടി.കെ. ശൈലജ (62) യാണ് പരാതി നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കോഴിക്കോട്-തൃശൂര്‍ റൂട്ടില്‍ സര്‍വിസ് നടത്തുന്ന 'സ്‌ട്രെയ്ഞ്ചര്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടര്‍ക്കെതിരെയാണ് പരാതി. സംഭവത്തില്‍ മന്ത്രിക്കും വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്കുമാണ് ശൈലജ പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. രാമനാട്ടുകരയില്‍ നിന്നും ചങ്കുവെട്ടിയിലേക്ക് ബസ് കയറിയതാണ് ഇവര്‍. അര്‍ഹതപ്പെട്ട സീറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നുവെന്നും ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളാല്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനാല്‍ സ്വകാര്യ ബസില്‍ കണ്ടക്ടറോട് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുതരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, ഗുരുവായൂര്‍ക്കുള്ള യാത്രക്കാരാണ്, നിങ്ങള്‍ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കരുതെന്ന മറുപടിയാണ് കണ്ടക്ടർ നല്‍കിയത്. ഏറെ നേരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്കുള്ള സീറ്റ് ഇരിക്കാന്‍ വിട്ടുനല്‍കാതെ കണ്ടക്ടര്‍മറ്റുയാത്രക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിച്ചെന്നാണ് പരാതി. മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാര്‍, ജില്ല കലക്ടര്‍, എ.ഡി. എം, ആര്‍.ടി.ഒ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Malappuram NewsKB Ganesh Kumar

Trending News