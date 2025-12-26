Wild Elephant Attack: വയനാട്ടിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വനത്തിനുള്ളില്‍

വയനാട്: തിരുനെല്ലിയില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപ്പപ്പാറ ചെറുമാതൂര് ഉന്നതിയിലെ ചാന്ദിനി (65) യാണ് മരിച്ചത്. കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റാണ് ഇവർ മരിച്ചത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വനത്തിനുള്ളില് നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. പനവല്ലി അപ്പപ്പാറ റോഡിൽ വനത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്തായാണ് ചാന്ദിനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ട വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. ചാന്ദിനിയുടെ മുഖത്ത് മുറിവ് ഉണ്ട്. ഇവർ വനത്തിലേക്ക് കയറി പോയ സാഹചര്യം വ്യക്തതമല്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം വയനാട്ടിലെ ആളെക്കൊല്ലി കടുവ കൂട്ടിലായി. അടുത്തിടെ ആദിവാസിയായ മാരനെ കടിച്ച് കൊന്ന കടുവയാണ് കൂട്ടിലായതെന്ന് വനം വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാത്രി ഒന്നരയോടെയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ കൂട്ടിൽ കടുവ കുടുങ്ങിയത്. 14 വയസുള്ള ആൺ കടുവയാണ് പിടിയിലായത്. കൂട്ടിലായ കടുവയെ കുപ്പാടിയിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
