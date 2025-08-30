English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nehru Trophy Boat Race: ജലോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി പുന്നമടക്കായൽ; നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി ഇന്ന്

Nehru Trophy Boat Race 2025: രാവിലെ 11 മണിക്ക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്‌സാണ് നടക്കുക.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:31 AM IST
  • നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് പുന്നമടക്കയാൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു
  • ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 75 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Nehru Trophy Boat Race: നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി; പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കളക്ട‍ർ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
Kerala Lottery Result Today 29 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarana Keralam Result
Kerala Lottery Result Today 29 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Nehru Trophy Boat Race: ജലോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി പുന്നമടക്കായൽ; നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി ഇന്ന്

ആലപ്പുഴ: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് പുന്നമടക്കയാൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.  ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 75 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസ്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല

മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ആദ്യം ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്‌സാണ് നടക്കുക.  ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും.  മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. സിംബാബ്‌വെ ഡപ്യൂട്ടി മന്ത്രി രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ദുകാന്ത് മോദി, സിംബാബ്‌വെ അംബാസഡര്‍ സ്റ്റെല്ല നിക്കാമോ എന്നിവരാണ് മുഖ്യാതിഥികള്‍.

Also Read: 

ചുണ്ടന്‍വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള്‍ ആറു ഹീറ്റ്‌സുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക. ആദ്യ നാലു ഹീറ്റ്‌സില്‍ നാലു വള്ളം, അഞ്ചാം ഹീറ്റ്‌സില്‍ മൂന്നു വള്ളം, ആറാമത്തെ ഹീറ്റ്‌സില്‍ രണ്ടു വള്ളം എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സരക്രമം. ഹീറ്റ്‌സില്‍ മികച്ച സമയം കുറിക്കുന്ന നാലു വള്ളമായിരിക്കും ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക. ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Nehru Trophy boat raceNTBR 2025Onam 2025Onam celebrationPunnamada Lake

Trending News