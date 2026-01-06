English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bomb Found in Kannur: കണ്ണൂരില്‍ 8 ഐസ്ക്രീം ബോംബുകളും 4 സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും കണ്ടെത്തി

Bomb Found in Kannur: കണ്ണൂരില്‍ 8 ഐസ്ക്രീം ബോംബുകളും 4 സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും കണ്ടെത്തി

Bomb Found in Kannur: പാനൂർ മൊകേരിയിലെ തങ്ങൾപീടികയിൽ സ്കൂൾ മൈതാനത്തുനിന്നാണ് ഐസ്ക്രീം ബോംബുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:34 AM IST
  • കണ്ണവം തൊടീക്കളത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽനിന്നാണ് 4 സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും കണ്ടെത്തിയത്
  • മൊകേരി തങ്ങൾപീടികയിലെ സഹ്റ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ചിരുന്ന ടാർവീപ്പകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഐസ്ക്രീം ബോംബുകളും കൂടെ ഒരു വടിവാളും കണ്ടെത്തിയത്.

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരില്‍ രണ്ടിടങ്ങളിലായി  8 ഐസ്ക്രീം ബോംബുകളും 4 സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും കണ്ടെത്തി. പാനൂർ മൊകേരിയിലെ തങ്ങൾപീടികയിൽ സ്കൂൾ മൈതാനത്തുനിന്നാണ് ഐസ്ക്രീം ബോംബുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണവം തൊടീക്കളത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽനിന്നാണ് 4 സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും കണ്ടെത്തിയത്. മൊകേരി തങ്ങൾപീടികയിലെ സഹ്റ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ചിരുന്ന ടാർവീപ്പകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഐസ്ക്രീം ബോംബുകളും കൂടെ ഒരു വടിവാളും കണ്ടെത്തിയത്. സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ.

സമീപത്തെ റോഡിന്റെ ടാറിങ്ങ് ആരംഭിക്കനായി തൊഴിലാളികൾ വീപ്പകൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് ബോംബ് ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത്. ഐസ്ക്രീം നിറയ്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പികളാണ് ബോംബിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോംബ് സ്ക്വാ‍‍ഡ് എത്തി ബോംബുകളെല്ലാം പാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തൊടീക്കളത്തിന് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെത്തിയ സ്ത്രീയാണ് ബക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയില്‍ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കാണുന്നത്. പിന്നീട് കണ്ണവം പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇതേബക്കറ്റിൽ നിന്നുതന്നെ അറക്കപ്പൊടിയിട്ടുമൂടിയ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾകൂടി കണ്ടെത്തി. ഇത് കണ്ണവം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Bomb Found in Kannurkannur newsBomb foundSteel bombIcecream bomb

