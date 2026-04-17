Valparai Accident: വാൽപ്പാറയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; 9 മലയാളി അധ്യാപകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വാൽപ്പാറ: വാൽപ്പാറയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ 9 മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ. ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ ഏഴ് പേർ സ്ത്രീകളാണ്. മരിച്ച എട്ട് പേരും അധ്യാപകർ. ആകെ 16 പേരാണ് ട്രാവലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പാങ്ങിൽ നിന്ന് വിനോദ യാത്രക്ക് പോയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള സ്കൂൾ അധ്യാപകർ സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടം ഹെയർപിന്നിൽ. വാഹനം പൂർണമായി തകർന്നു. വനമേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വാഹനം പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.
