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Kasaragod: കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം; ശരീരത്തിന് ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കം

കാലിലെ മാംസഭാഗങ്ങളും വേർപ്പെട്ട് അസ്ഥികൾ പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളിയ അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു മൃതദേഹം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:50 PM IST
Kasaragod: കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം; ശരീരത്തിന് ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kasaragod: കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം; ശരീരത്തിന് ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കം
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