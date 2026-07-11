/Kasaragod: കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം; ശരീരത്തിന് ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കം

കാസർഗോഡ്: നിലയ്ക്കുന്ന കടപ്പുറത്ത് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം കരക്കടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം പുരുഷന്റേതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. സംഭവത്തിൽ ബേക്കൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കാലിലെ മാംസഭാഗങ്ങൾ വേർപെട്ടാ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. കൂടാതെ അസ്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുമുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ നിന്നും തല വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങിമരണമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇന്ന് രാവിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടപ്പോൾ അവർ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹത്തിണ് തലയില്ലെന്ന് മനസിലായത്. കടലില് വീണപ്പോള് തല വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം കാസര്ഗോഡ് ജനറല് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് മുതല് താഴേക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന്റെ പാടുകള് ഉണ്ടെന്നാണ് മത്സത്തൊഴിലാളികള് പറയുന്നത്. വലയില് കുടുങ്ങിയ അടയാളമുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
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