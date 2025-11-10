English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thammanam Water Tank: തമ്മനത്ത്‌ കൂറ്റൻ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തകർന്നു; മേഖലയാകെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ, ജലവിതരണം തടസപ്പെടും

തമ്മനത്ത് കൂറ്റൻ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തകർന്നു. ജല അതോരിറ്റിയുടെ ഫീഡർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു കോടി ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള കുടി വെള്ള ടാങ്ക് ആണ് തകർന്നത്. തുടർന്ന് പ്രദേശമാകെ വെള്ളക്കെട്ടിലായി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:38 AM IST
  • പ്രദേശത്തെ നഗരകുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വെള്ളം കയറി നശിച്ച നിലയിലാണ്.
  • സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ, പേട്ട മേഖലകളിലും നഗരത്തിലെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലും കുടിവെള്ല വിതരണം തടസ്സപ്പെടും.
  • ജലവിതരണം പഴയ സ്ഥിതിയിലാകാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നിഗമനം.

കൊച്ചി: തമ്മനത്ത് കൂറ്റൻ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തകർന്നു. ജല അതോരിറ്റിയുടെ ഫീഡർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു കോടി ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള കുടി വെള്ള ടാങ്ക് ആണ് തകർന്നത്. തുടർന്ന് പ്രദേശമാകെ വെള്ളക്കെട്ടിലായി. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയ ശേഷമാണ് പ്രദേശവാസികൾ വിവരം അറിഞ്ഞത്. 

ഏകദേശം 40 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടാങ്കിൽ, അപകടസമയത്ത് 80 ശതമാനം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് സൂചന. വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും,സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ചെളിയും വെള്ളവും കയറി. വാഹനങ്ങൾ മിക്കതും നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പ്രദേശത്തെ നഗരകുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വെള്ളം കയറി നശിച്ച നിലയിലാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ, പേട്ട മേഖലകളിലും നഗരത്തിലെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലും കുടിവെള്ല വിതരണം തടസ്സപ്പെടും.  ജലവിതരണം പഴയ സ്ഥിതിയിലാകാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നിഗമനം. 

