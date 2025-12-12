English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ട് കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ട് കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ട് കേസുകളും എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:40 PM IST
  • ഒന്നാമത്തെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കൊല്ലം ഡിവൈഎസ്പി സാനിയ്ക്കാണ്.
  • 23 കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയത കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല പത്തനംതിട്ട ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ്.

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ട് കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ട് കേസുകളും എസ്പി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കേസും പൂങ്കൂഴലിക്ക് കൈമാറി. ഒന്നാമത്തെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കൊല്ലം ഡിവൈഎസ്പി സാനിയ്ക്കാണ്. 23 കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയത കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല  പത്തനംതിട്ട ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ്. 

രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ, ഇന്നലെ വോട്ട് ചെയ്യാനായി രാഹുൽ പാലക്കാട് എത്തിയിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാഹുൽ അറിയിച്ചു. അതേ സമയം, പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ അസോസിയേഷൻ നിർദേശം നൽകി. 

G PoonguzhaliRahul Mamkootathil

