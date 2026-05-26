/Abdul Rahim Released: 20 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം, ഒടുവിൽ മോചനം; മോചന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചു, അബ്ദുൽ റഹീം നാട്ടിലേക്ക്

Abdul Rahim Released: കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ മോചന ഉത്തരവിൽ സൌദി അധികൃതർ ഒപ്പുവെച്ചു.
റിയാദ്: സൗദി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി അബ്ദുൾ റഹീം മോചിതനായി. റഹീമിന്റെ മോചന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കോഴിക്കോട് കോടമ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് അബ്ദുൽ റഹീം. ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി റഹീം ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തും.
20 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസം
20 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷമാണ് റഹീം മോചിതനാകുന്നത്. 2006 നവംബറിലാണ് സൗദി ബാലന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ അബ്ദുൾ റഹീം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ജയിലിൽ അടച്ച റഹീമിന് വിചാരണക്കൊടുവിൽ റിയാദിലെ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. മോചനദ്രവ്യം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ റഹീമിന്റെ വധശിക്ഷ കോടതി നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
2006-ൽ ഡ്രൈവർ ജോലിക്കായാണ് റഹീം സൗദിയിലെത്തിയത്. ഇവിടെ വച്ച് സ്പോൺസറുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകൻ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിലാണ് റഹീമിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത കൈപ്പിഴ മൂലമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
റഹീമിനായി ലോകമലയാളികൾ ഒന്നിച്ചു...
ലോകമലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ചേർന്ന് സമാഹരിച്ച 34 കോടി രൂപ ദിയാധനമായി നൽകിയതോടെയാണ് റഹീമിന്റെ വധശിക്ഷ കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. തുടർന്ന് സൗദി പൊതുനിയമപ്രകാരം അബ്ദുൾ റഹീം തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് റിയാദിലെ ക്രിമിനൽ കോടതി വിധിച്ചു. ഈ തടവ് കാലാവധി പൂർത്തിയായതോടെയാണ് റഹീം ജയിൽ മോചിതനായിരിക്കുന്നത്.
