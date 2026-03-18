മലപ്പുറം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്നതോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമവാക്യങ്ങള് കൂടുതല് കലുഷിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിപിഐഎമ്മില് നിന്ന് പല 'വിസ്മയങ്ങളും' സംഭവിക്കും എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്റെ പ്രവചനങ്ങളില് ചിലത് ശരിയായി ഫലിച്ചപ്പോള്, സ്വന്തം പാളയത്തില് നിന്നും 'വ്സ്മയങ്ങള്' നടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യുഡിഎഫ്.
മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സമുന്നത നേതാവും മുന് എംഎല്എയും ആയ അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണി ഉയര്ത്തിയ കലാപക്കൊടി തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം. അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നത്.
തിരൂരങ്ങാടിയില് പിഎംഎ സമീറിനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കിയതിനെ ചൊല്ലിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണി കലാപക്കൊടി ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ശക്തമായ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇത് പിന്വലിക്കാന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് രണ്ടത്താണിയെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് എല്ഡിഎഫ്.
താനൂര് അല്ലെങ്കില് തിരൂര് മണ്ഡലങ്ങളില് ഒന്നില് രണ്ടത്താണിയെ മത്സരിപ്പിക്കാന് ആണ് എല്ഡിഎഫിന്റെ നീക്കം. താനൂരില് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനെ ഇതിനകം തന്നെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരൂരിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയം പൂര്ത്തിയായിട്ടില്ല.
2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സിറ്റിങ് എംഎല്എ ആയിരുന്ന അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വി അബ്ദുറഹ്മാന് വിജയിച്ചത്. 2021 ല് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പികെ ഫിറോസിനെ തോല്പിച്ച് മണ്ഡലം നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഇത്തവണ അബ്ദുറഹ്മാന് താനൂരില് മത്സരിക്കാന് താത്പര്യമില്ലെന്ന രീതിയില് വാര്ത്തകള് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തിരൂര് മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കുന്നതില് അതൃപ്തിയില്ലെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് ആണ് അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നത്. രണ്ടത്താണിയ്ക്ക് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് താനൂര്. രണ്ട് തവണ ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ച ചരിത്രവും ഉണ്ട്. താനൂരില് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാന് അബ്ദുറഹ്മാന് രണ്ടത്താണി തയ്യാറായാല്, പികെ നവാസുമായി ശക്തമായ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
തിരൂര് മണ്ഡലത്തില് സിറ്റിങ് എംഎല്എ ആയ കുറുക്കോളി മൊയ്തീന് ആണ് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 2006 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മുസ്ലീം ലീഗില് നിന്ന് സിപിഐഎം പിടിച്ചെടുത്ത മണ്ഡലം ആണ് തിരൂര് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.
