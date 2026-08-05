പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള എംഎൽഎ അബി വർക്കി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിപെട്ടു. മറ്റൊരു കാർ എംഎൽഎയുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അപകടം നടന്നത് ഓമല്ലൂർ ഷട്ടർ മുക്കിലാണ്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കും പരിക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആരുടേയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റത് എംഎൽഎയ്ക്ക് പുറമെ ജെറിൻ ജേക്കബ് പോൾ, അരുൺ, വിഷ്ണു എന്നിവർക്കാണ്.
പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മടങ്ങവേയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎംഎ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിലേക്ക് മറ്റൊരു കാർ വന്നിടിച്ചതാണെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 115.6 മിമി മുതൽ 204.4 മിമി വരെയുള്ള മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
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