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അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎയുടെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; എംഎൽഎ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Abin Varkey Accident: ആറന്മുള എംഎൽഎ അബിൻ വർക്കിയ്ക്ക് പരിക്ക്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 05, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:58 AM IST
അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎയുടെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; എംഎൽഎ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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