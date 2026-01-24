Accident: കഴക്കൂട്ടത്ത് കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; യുവാവ് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം ചന്തവിളയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു. കൊല്ലം ചിതറ സ്വദേശിയായ പ്രിൻസിലാൽ (46) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെ ചന്തവിള ആമ്പല്ലൂർ ഭാഗത്തായിരുന്നു സംഭവം.
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറും കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിൻസിലാൽ അപകടസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.
നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. സംഭവത്തിൽ കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
