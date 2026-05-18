/Acid Leakage: പുനലൂർ-കൊല്ലം ദേശീയ പാതയിൽ ടാങ്കറിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ലീക്ക് ആയി; പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടത് നാട്ടുകാർ, വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

Acid leakage in tanker in Kollam: പത്തനാപുരം കുന്നിക്കോട്ട് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് ടാങ്കറിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ചോർന്നത്.
കൊല്ലം: തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി വന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ചോർന്നു. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ചോർന്നത്. ടാങ്കറിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തമൊഴിവായി. പത്തനാപുരം കുന്നിക്കോട്ട് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഡ്രൈവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി കുന്നിക്കോട് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടാങ്കറിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആസിഡ് ലീക്കായത്. പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട യുവാക്കൾ ഉടനടി കുന്നിക്കോട് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് പത്തനാപുരത്തുനിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘവും ഫയർഫോഴ്സും മിനിറ്റുകൾക്കകം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. പ്രദേശത്തെ വാഹനഗതാഗതം മറ്റ് റോഡുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കി.
നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പുക ശ്വസിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടോ എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ആർക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ടാങ്കറിന്റെ വിള്ളലുകളും യന്ത്രത്തകരാറുകളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
