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Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയന്റെ യാത്ര മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി

സംഭവത്തിന് കാരണം പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഓഫീസറും വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതരും തമ്മിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ വീഴ്ചയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:54 AM IST
Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയന്റെ യാത്ര മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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