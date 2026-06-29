/Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയന്റെ യാത്ര മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ യാത്ര മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കേരള ഹൗസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേരള ഹൗസിലെ അസിസ്റ്റന്ഡ് പ്രോട്ടോക്കോള് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആര് ശ്രീകുമാര് അടക്കം മൂന്നു പേര്ക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സസ്പെന്ഷന് ഉള്പ്പെടെ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
പിണറായി വിജയൻറെ യാത്ര മുടങ്ങാന് കാരണം പ്രോട്ടോക്കോള് വിഭാഗത്തിന്റെ ഏകോപനം ഇല്ലായ്മയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോള് ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീകുമാറിനാണ്. സംഭവത്തിൽ ശ്രീകുമാറിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി അഡീഷണല് റസിഡന്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും കൈമാറും.
യാത്ര മുടങ്ങാൻ കാരണം പ്രോട്ടോക്കോള് ഓഫീസറും വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതരും തമ്മിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഡല്ഹിയില് നിന്നുള്ള 2:50 ൻറെ വിമാനത്തില് പിണറായി വിജയൻറെ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയാണ് മുടങ്ങിയത്. പിണറായി വിജയന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയെങ്കിലും വിമാനത്തില് കയറാനായില്ല.
വിഐപി ലോഞ്ചില് ഇരുന്ന പിണറായി വിജയനെ സ്വീകരിക്കാന് വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതര് എത്താത്തതിനെ തുടര്ന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് വിമാനത്തില് കയറാന് കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പിന്നീട് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തി.
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