English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Biju Kuttan Accident: നടൻ ബിജുക്കുട്ടന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു; കാർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചുകയറി, അപകടം 'അമ്മ' തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ പോകവെ

Amma Election: അമ്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 01:01 PM IST
  • ബിജുക്കുട്ടൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു
  • വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ പിന്നിലാണ് കാർ ഇടിച്ചത്

Read Also

  1. Biju Kuttan Viral Dance: 'ഝൂമേ ജോ പഠാന്' ചുവടുവെച്ച് ബിജുകുട്ടനും മകളും; ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Trending Photos

Beetroot Juice: ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ലേ..! അമിതമായാലും പണി കിട്ടും
6
Beetroot Juice
Beetroot Juice: ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ലേ..! അമിതമായാലും പണി കിട്ടും
Daily Horoscope 14 August 2025: മേടം മുതൽ മീനം വരെ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
13
Malayalam Horoscope
Daily Horoscope 14 August 2025: മേടം മുതൽ മീനം വരെ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Astrology news
Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Gold Rate Today 14 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 14 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്ക് അറിയാം
Actor Biju Kuttan Accident: നടൻ ബിജുക്കുട്ടന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു; കാർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചുകയറി, അപകടം 'അമ്മ' തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ പോകവെ

പാലക്കാട്: നടൻ ബിജുക്കുട്ടന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. നടൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് കണ്ണാടി വടക്കുമുറി ദേശീയപാതയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അമ്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബിജുക്കുട്ടൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ പിന്നിലാണ് കാർ ഇടിച്ചത്.

അപകടത്തിൽ ബിജുക്കുട്ടനും ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമാണ്. ബിജുക്കുട്ടന് കൈക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം ബിജുക്കുട്ടൻ എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actor Biju Kuttan AccidentCar accidentAMMA Electionബിജുക്കുട്ടൻകാർ അപകടം

Trending News