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Actor Devan: ബിജെപി വിട്ട് നടൻ ദേവൻ; സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ദേവൻ ബിജെപി വിടുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 16, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:38 PM IST
Actor Devan: ബിജെപി വിട്ട് നടൻ ദേവൻ; സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു
Image Credit: Actor Devan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Actor Devan: ബിജെപി വിട്ട് നടൻ ദേവൻ; സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു
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