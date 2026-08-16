/Actor Devan: ബിജെപി വിട്ട് നടൻ ദേവൻ; സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന നടൻ ദേവൻ ബിജെപി പാർട്ടി അംഗത്വവും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു. കണിച്ചുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം. രാജിക്കത്ത് തയാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ അത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് ദേവൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് രാജിയെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2004-ലാണ് നടൻ ദേവൻ 'നവകേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി' രൂപീകരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് നവകേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയെ ബിജെപിയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ദേവൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു പാർട്ടി ലയനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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