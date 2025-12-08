​Actor Dileep Response: 'ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തനിക്കെതിരെ'; പോലീസിന്റെ കള്ളക്കഥ കോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞുവെന്ന് ദിലീപ്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ദിലീപ്. ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തനിക്കെതിരെയാണെന്ന് ദിലീപ് പ്രതികരിച്ചു. ജയിലിൽ കിടന്ന മുഖ്യപ്രതികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പോലീസ് സംഘം തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ പോലീസ് സംഘം ചില മാധ്യമങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഈ കള്ളക്കഥ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് പോലീസിന്റെ ഈ കള്ളക്കഥ കോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെയാണ് ശരിക്കും ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞു. എന്റെ കരിയർ, ഇമേജ്, ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. നിയമപോരാട്ടത്തിന് തനിക്കൊപ്പം നിന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭിഭാഷകരോടും ദിലീപ് നന്ദി പറഞ്ഞു.