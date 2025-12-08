Dileep against Manju Warrier: ​'ഗൂഢാലോചന പറഞ്ഞത് മഞ്ജു, തനിക്കെതിരായ നീക്കം തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം'; മഞ്ജു വാര്യരുടെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ച് ദിലീപ്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മഞ്ജു വാര്യരെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ച് നടൻ ദിലീപ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മഞ്ജു വാര്യരാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് തനിക്കെതിരായ നീക്കം തുടങ്ങിയതെന്ന് ദിലീപ് വിമർശിച്ചു. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യരെ വിമർശിച്ചത്.
ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തനിക്കെതിരെയാണെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് പ്രതികരിച്ചത്. പ്രതികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പോലീസ് സംഘം തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കഥ മെനയുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പോലീസ് സംഘം അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഈ കള്ളക്കഥ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് പോലീസിന്റെ ഈ കള്ളക്കഥ കോടതിയിൽ തകർന്നു. തനിക്കെതിരെയാണ് ശരിക്കും ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞു. എന്റെ കരിയർ, ഇമേജ്, ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. നിയമപോരാട്ടത്തിന് തനിക്കൊപ്പം നിന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭിഭാഷകരോടും ദിലീപ് നന്ദി പറഞ്ഞു.