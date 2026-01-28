English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actor Mammootty: പദ്മഭൂഷൺ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപന നിമിഷത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു വാത്സല്യക്കാഴ്ച; നിറകൺചിരിയോടെ റാഹേൽ

Actor Mammootty: പദ്മഭൂഷൺ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപന നിമിഷത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു വാത്സല്യക്കാഴ്ച; നിറകൺചിരിയോടെ റാഹേൽ

Care And Share International Foundation: റാഹേലിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ വാത്സല്യം പദ്ധതിയിലൂടെ രാജി​ഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ് നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 28, 2026, 03:07 PM IST
  • മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ആന്റ് ഷെയർ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് വാത്സല്യം പദ്ധതി
  • സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവിധ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി

Read Also

  1. Mammootty Charity: മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്നേഹസ്പർശം; വീൽചെയറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുക കുട്ടികളുൾപ്പടെ നിരവധി പേർക്ക്

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ച​ഗ്രഹി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് കൈവരും മഹാഭാ​ഗ്യം; ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
5
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ച​ഗ്രഹി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് കൈവരും മഹാഭാ​ഗ്യം; ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ
10
Ajit Pawar
Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ
Shivratri 2026: ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഐശ്വര്യം; മഹാലക്ഷ്മി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം
5
Shivratri
Shivratri 2026: ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഐശ്വര്യം; മഹാലക്ഷ്മി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം
Actor Mammootty: പദ്മഭൂഷൺ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപന നിമിഷത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു വാത്സല്യക്കാഴ്ച; നിറകൺചിരിയോടെ റാഹേൽ

കൊച്ചി: മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് രാജ്യം 'പദ്മഭൂഷൺ' ബഹുമതി പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷം, ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രി പീഡിയാട്രിക് വാർഡിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ഒരു പിതാവ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചാലക്കുടി സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ റിയോ.

Add Zee News as a Preferred Source

തന്റെ രണ്ടുവയസ്സുകാരി മകൾ റാഹേലിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ശമനമാകാൻ കാരണമായ മമ്മൂട്ടി എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനോടയാൾ പറഞ്ഞു: 'മോളേ, ദേ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക !' 'എന്റെ കുഞ്ഞിന് പുതുജീവൻ നൽകിയ മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ പുരസ്‌കാരമാണിത്'- റിയോ വിതുമ്പി.

സിനിമയിലെ നായകനേക്കാൾ വലിയൊരു ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് രാജ്യം ആദരിച്ചതെന്ന് റിയോയുടെ സാക്ഷ്യം. മമ്മൂട്ടിയുടെ വാത്സല്യം പദ്ധതിയിലൂടെ പുതുജീവിതം കിട്ടിയ അനേകം കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെയാളാണ് റാഹേൽ.

റാഹേലിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ വാത്സല്യം പദ്ധതിയിലൂടെ രാജി​ഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ് നടത്തിയത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവിധ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യമായി നടത്താൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ആന്റ് ഷെയർ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് വാത്സല്യം പദ്ധതി.

മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാകുന്ന റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിലൂടെ രാജ​ഗിരിയിൽ സൗജന്യമായി നടത്തുന്നത്. പിതാവ് റിയോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചു കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിലാണ് റാഹേലിന്റെ കുടുംബം കഴിയുന്നത്.

ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ, പണം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച റിയോയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു ബന്ധു വഴിയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ 'വാത്സല്യം' പദ്ധതിയുടെ വിവരം എത്തുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഇന്റർനാഷണൽ ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.

കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫാ. തോമസ് കുര്യൻ വഴി വിവരം അറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തരമായി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ ഡോ. വിനീത് ബിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പൈലോപ്ലാസ്റ്റി ശസ്ത്രക്രിയ. കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ വഴിയാണ് പൈലോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actor MammoottyActor Mammootty Charity

Trending News