  • Mammotty: കേരളം തന്നെക്കാൾ ഇളയതും ചെറുപ്പവുമാണെന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:36 PM IST
  • സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് കേരളം ഒരുപാട് മുന്നിലാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
  • നമ്മുടെ ജനാധ്യപത്യ ബോധത്തിന്റെ ഫലമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാമെന്നും അതിദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ മുക്തമാകുന്നുള്ളുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം തന്നെക്കാൾ ഇളയതും ചെറുപ്പവുമാണെന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി. കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് കേരളം ഒരുപാട് മുന്നിലാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജനാധ്യപത്യ ബോധത്തിന്റെ ഫലമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാമെന്നും അതിദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ മുക്തമാകുന്നുള്ളുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യം ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ബാക്കിയാണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യ രേഖ ഇന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

9 മാസമായി ഒരു പൊതുവേദിയിലോ നാട്ടിലോ ഇറങ്ങാത്ത ആളാണ് താനെന്നും എറണാകുളത്തുനിന്ന് യാത്ര ചെയ്താണ് താൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നതെന്നും വന്നപ്പോൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. രാജപാതകളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും നിർമിക്കുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം വികസനം കൈവരിക്കില്ലെന്നും സാമൂഹിക ജീവിതം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം സമ്പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കപ്പെടണമെന്നും തോളോടുതോൾ ചേർന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമെന്നും മ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. വിശക്കുന്ന വയറിനു മുന്നിൽ ഒരു വികസനത്തിനും വിലയില്ലെന്നും ഇന്ന് ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ജന്മദിനവും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവിയും ആശംസിക്കുന്നതായും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി പൊതുവേദിയിൽ‌ എത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കമൽഹാസനും മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഇരുവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല, മോഹൻലാൽ ദുബായിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായ അസൌകര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. 

MammottyExtreme PovertyPoverty eradicationകേരളം അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനം

