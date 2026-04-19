Maniyanpilla Raju Accident Case: വഴുതക്കാട് വാഹനാപകടക്കേസ്; മണിയൻപിള്ള രാജു മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല, ക്ലീൻ ചിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: വഴുതക്കാട് വാഹനാപകടക്കേസിൽ നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി പോലീസ്. പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് മണിയൻപിള്ള രാജുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് നടൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചെന്ന കുറ്റം ഒഴിവാക്കി പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം സത്യം തെളിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മണിയൻ പിള്ള രാജു പ്രതികരിച്ചു. അപകടം നടന്നപ്പോൾ വാഹനം നിർത്താതെ പോയത് തെറ്റാണെന്നും പേടി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.
Also Read: Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരും; 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
വഴുതക്കാട്ടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഫെബ്രുവരി 5നായിരുന്നു സംഭവം. ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിൽ നിന്നും കാർ റോഡിലേക്കിറക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബൈക്കിലിടിച്ചത്. യുവാക്കളെ ഇടിച്ച ശേഷം നടൻ വാഹനം നിർത്താതെ പോയത് വിവാദമായിരുന്നു. വഴുതക്കാടുള്ള ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിൽനിന്ന് റോഡിലേക്കിറങ്ങവേയാണ് മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ചത്. എന്നാൽ അന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സംഭവം വാർത്തയായതോടെ മണിയൻപിള്ള രാജു നേരിട്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്തുകയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
അപകടസമയത്ത് താൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജു തുടക്കം മുതൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് രക്തസാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനാഫലം വന്നിരിക്കുന്നത്. കാർ അമിതവേഗതയിൽ ആയിരുന്നില്ലെന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
