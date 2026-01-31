Mohanlal on CJ Roy: 'സൗഹൃദത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ബന്ധം'; സിജെ റോയിയെ ഓർത്ത് മോഹൻലാൽ

പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാനുമായ ഡോ. റോയ് സി ജെയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ. ഒരു സുഹൃത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ബന്ധമാണ് റോയിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മോഹൻലാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്ത് റോയ്യുടെ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ആഴത്തില് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
"പ്രിയ സുഹൃത്ത് സി.ജെ. റോയിയുടെ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല; അത് നൽകുന്ന വേദന അത്രമേൽ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹം വെറുമൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നില്ല; എന്നും സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടെയും ആ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലുണ്ടാകും."
Also Read: CJ Roy Death: സിജെ റോയിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി, കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം
അതേസമയം സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണ്ടിവരും. സംഭവത്തിൽ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് കർണാടക സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോയിയുടെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പേജുള്ള പരാതിയാണ് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ റോയിയുടെ സഹോദരൻ സിജെ ബാബു ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തി. ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദ്ദമാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്.
സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും. രാവിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് 9 മണിയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സി.ജെ. ബാബുവിന്റെ കോറമംഗലയിലെ വസതിയിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ പൊതുദർശനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.