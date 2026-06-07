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Actor Salim Kumar: ഹാസ്യസാമ്രാട്ടിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി നാട്; ലാഫിങ് വില്ലയിൽ സലീം കുമാറിന് അന്ത്യവിശ്രമം

Actor Salim Kumar: പറവൂരിൽ തന്റെ സ്വന്തം ലാഫിങ് വില്ലയിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടന്നു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 07, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:47 PM IST
Actor Salim Kumar: ഹാസ്യസാമ്രാട്ടിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി നാട്; ലാഫിങ് വില്ലയിൽ സലീം കുമാറിന് അന്ത്യവിശ്രമം
Image Credit: Salim Kumar | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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ഹാസ്യസാമ്രാട്ടിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി നാട്; ലാഫിങ് വില്ലയിൽ സലീം കുമാറിന് അന്ത്യവിശ്രമം
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