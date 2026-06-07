/Actor Salim Kumar: ഹാസ്യസാമ്രാട്ടിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി നാട്; ലാഫിങ് വില്ലയിൽ സലീം കുമാറിന് അന്ത്യവിശ്രമം

കൊച്ചി: നടൻ സലീം കുമാറിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി നാട്. പറവൂരിൽ തന്റെ സ്വന്തം ലാഫിങ് വില്ലയിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടന്നു. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു സംസ്കാരം. മക്കളായ ചന്തുവും ആരോമലും സീം കുമാറിന്റെ ചിതയ്ക്ക് തിരി കൊളുത്തി. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രി 10:43ഓടെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതാണ് മരണകാരണം.
ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കരൾ സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകളെ തുടർന്ന് കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിരുന്നു. ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച് താരം ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് പറവൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയടമുള്ളവർ ആദരമർപ്പിച്ചു. സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരടക്കം അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.
മറ്റേതു മിമിക്രി കലാകാരനെയും പോലെ കൊച്ചുകൊച്ചു വേഷങ്ങളിലായിരുന്നു സലിം കുമാറിൻ്റെയും സിനിമയിലെ തുടക്കം. ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത, പേരന്വേഷിക്കാത്ത വേഷങ്ങൾ. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ സ്വകാര്യ ചാനൽ ടെലിവിഷൻ വിപ്ലവം വന്നപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഇടംപിടിച്ച കോമഡി പരിപാടികളിലൂടെ ആ മുഖം പരിചിതമായിത്തുടങ്ങി. തൊണ്ണൂറുകളിൽ അഞ്ചരക്കല്യാണം, മന്നാഡിയാർ പെണ്ണിനു ചെങ്കോട്ടച്ചെക്കൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഹാസ്യനടനായി പതിയെ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കോമഡി സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിദ്ധ്യം. അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് 2000 ത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് തെങ്കാശിപ്പട്ടണം വരുന്നു.
കെഡി & കമ്പനിയിലെ പുതിയ മാനേജറായെത്തിയ ദിലീപിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോട് ഈശ്വരാ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ ഇതൊന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ എന്ന് സലിം കുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നിടത്തു തുടങ്ങിയ പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് കരഞ്ഞാണ് ജനം തിയേറ്റർ വിട്ടത്. പുതിയ മാനേജറെ മുതലാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് - ഇതു പുതുതായി ചവിട്ടുകൊളളാൻവന്ന ആളെന്നാണ്. ദിലീപിനും ലാലിനും സുരേഷ് ഗോപിക്കുമൊപ്പം തെങ്കാശിപ്പണട്ടത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടിയ സലിം കുമാറിൻ്റെ മലയാള സിനിമയിലെ സ്ഥാനം അവിടെ ഉറച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദിലീപ് ആ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയത്.
ഈ പറക്കും തളിക, സുന്ദര പുരുഷൻ, വൺമാൻ ഷോ, സൂത്രധാരൻ തുടങ്ങി 2001ലെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം സലീം കുമാർ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി. പറക്കും തളികയിലെ ശരി ശരിക്കും മുതലാളി, സുന്ദര പുരുഷനിലെ കിട്ടിയോ, മുതലും പലിശയും ചേർത്തു കിട്ടി, വൺ മാൻ ഷോയിലെ ഇനി ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ? എന്നീ ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിലെ സ്ഥിരം തഗ്ഗുകളായി.
ആന്ധ്രയിൽ പോയി ഉപജീവനത്തിനായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വേഷം കെട്ടിയ സൂത്രധാരനിലെ ലീലാകൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ മഴത്തുളളിക്കിലുക്കത്തിലെ മായാണ്ടി, കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരി, ഗ്രാമഫോണിലെ തബല ഭാസ്കരൻ, സിഐഡി മൂസയിലെ പേരില്ലാത്ത കഥാപാത്രം, തിളക്കത്തിലെ ഓമനക്കുട്ടൻ, കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴത്തിലെ ഉസ്മാൻ, പട്ടാളത്തിലെ എസ്ഐ ഗബ്ബാർ കേശവൻ, പുലിവാൽ കല്യാണത്തിലെ മണവാളൻ, ഹരിഹരൻ പിളളയിലെ സുന്ദരൻ, ചതിക്കാത്ത ചന്തുവിലെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വിക്രം തുടങ്ങി മായാവിയിലെ കണ്ണൻ സ്രാങ്കും 20 - 20 യിലെ ഇന്ദുചൂഢൻ ഐപിഎസും, കഥ പറയുമ്പോളിലെ പൊതുശല്യം കവി ദാസ് വടക്കേമുറിയും വരെ... ഇതിനിടെ അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീടും ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബുവും പോലെയുളള അദ്ഭുതങ്ങൾ.
അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്ടിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനായ സലിം കുമാർ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബുവിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നടനായി. ഇതിനിടെ തമിഴ്, ഒഢിയ, ഹിന്ദി, ബംഗാളി ഭാഷകളിൽ ചില ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. മൂന്നു മലയാള സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. കറുത്ത ജൂതൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച കഥയ്ക്കുളള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 300 ലേറെ സിനിമകൾ, അഭിനേതാവും സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായുളള അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ.
എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ ചിരി. വീടിന് ലാഫിംഗ് വില്ല എന്നു പേരിട്ട സലിംകുമാർ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയിലും ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മറയില്ലാതെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ സലിം കുമാർ അതുപറയാൻ ആരെയും പേടിച്ചില്ല. കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് സ്വാതന്ത്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന പൊതുബോധ നറേറ്റിവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സലിം കുമാർ കോൺഗ്രസുകാരനായി. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നു നേടിയ ബിരുദം മാത്രമായിരുന്നില്ല സലിം കുമാറിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. നീണ്ട കാലത്തെ സ്റ്റേജുകളും നിരീക്ഷണവും പഠനവും സൗഹൃദങ്ങളും യുക്തിബോധവും ചേർന്ന സലിം കുമാറിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടമായത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.