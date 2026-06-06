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Salim Kumar Passed Away: നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു; ആ ചിരി ഇനി ഓർമ

Actor Salim Kumar Death News: നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:00 AM IST
Salim Kumar Passed Away: നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു; ആ ചിരി ഇനി ഓർമ
Image Credit: Salim Kumar | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു; ആ ചിരി ഇനി ഓർമ
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