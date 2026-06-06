/Salim Kumar Passed Away: നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു; ആ ചിരി ഇനി ഓർമ

കൊച്ചി: നടൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതാണ് മരണ കാണം. രാത്രി 10.43ന് ആണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.\
ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കരൾ സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകളെ തുടർന്ന് കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിരുന്നു. ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച് താരം ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.