  • Actor Vijay: ആദായ നികുതി കേസിൽ നടൻ വിജയിക്ക് തിരിച്ചടി; ഒന്നരക്കോടി രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണം

Actor Vijay: ആദായ നികുതി കേസിൽ നടൻ വിജയിക്ക് തിരിച്ചടി; ഒന്നരക്കോടി രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണം

Actor Vijay tax penalty case: 2016-ൽ സമർപ്പിച്ച വരുമാനക്കണക്കിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തിയ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ പിഴ വിജയ് അടയ്ക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:06 PM IST
  • ഐടി വകുപ്പ് 2015ൽ വിജയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്
  • ഇതേ തുടർന്ന് 2022ൽ 1.5 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി
  • എന്നാൽ, 2019 ജൂണിന് മുൻപ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിജയുടെ വാദം

ചെന്നൈ: ആദായനികുതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ് നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനുമായ വിജയിക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി. 2016-ൽ സമർപ്പിച്ച വരുമാനക്കണക്കിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തിയ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ പിഴ വിജയ് അടയ്ക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

വിജയ് നായകനായി അഭിനയിച്ച 'പുലി' എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നികുതി റിട്ടേൺസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അധികൃതർ പിഴയിട്ടത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ വിജയ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പുലി എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് പണമായി നേരിട്ട് വാങ്ങിയ 4.93 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇൻകംടാക്സ് വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ചെക് ആയി വാങ്ങിയ 16 കോടി രൂപമാത്രമാണ് പ്രതിഫലമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐടി വകുപ്പ് 2015ൽ വിജയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് 2022ൽ 1.5 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. എന്നാൽ, 2019 ജൂണിന് മുൻപ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിജയുടെ വാദം.

ആദായനികുതി വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാണ് പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന വിജയിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് സെന്തിൽ കുമാർ രാമമൂർത്തി പിഴശിക്ഷ ശരിവെച്ചത്. നിയമപരമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

