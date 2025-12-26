English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pulsar Suni: 'അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി'; പൾസർ സുനി കുറച്ചുകാലം തന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നുവെന്ന് നടി ആന്‍മരിയ

Pulsar Suni: 'അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി'; പൾസർ സുനി കുറച്ചുകാലം തന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നുവെന്ന് നടി ആന്‍മരിയ

Pulsar Suni: അന്ന് സുനി എന്ന പേരു മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും സ്വഭാവം ശരിയല്ലെന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു വിടുകയായിരുന്നെന്നും ആൻമരിയ പറയുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:09 PM IST
  • ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറായി സുനി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും
  • അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആൻമരിയ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
  • ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടതും ദേഷ്യത്തോടെയാണെന്നും ആൻമരിയ വ്യക്തമാക്കി.

Pulsar Suni: 'അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി'; പൾസർ സുനി കുറച്ചുകാലം തന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നുവെന്ന് നടി ആന്‍മരിയ

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി കുറച്ചുകാലം തന്റെ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്‍തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി ആൻമരിയ. അന്ന് സുനി എന്ന പേരു മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും സ്വഭാവം ശരിയല്ലെന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു വിടുകയായിരുന്നെന്നും ആൻമരിയ പറയുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറായി സുനി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആൻമരിയ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. 

ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടതും ദേഷ്യത്തോടെയാണെന്നും ആൻമരിയ വ്യക്തമാക്കി. അതിജീവിതയുടെ പ്രശ്‌നം വന്നപ്പോള്‍ ടിവിയില്‍ സുനിയുടെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇയാള്‍ ഡ്രൈവറായിരുന്നില്ലേ എന്നോര്‍ത്തതെന്നും അന്ന് ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഇതാണോ പള്‍സര്‍ സുനിയെന്നും തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും ആന്‍മരിയ പറയുന്നു. ഏജന്‍സിയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് സുനി എന്ന പേര് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശരിക്കും ഭയം തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും ആൻമരിയ പറഞ്ഞു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Pulsar SuniActress Attack CaseActress Annmaria

