നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കെതിരെ കോടതിയില് സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയല് ചെയ്ത് നടി അൻസിബ. നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ, ഭർത്താവ് ജയേഷ് തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ സെൽ എസ്ഐ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അന്യായം ഫയൽ ചെയ്തത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കോടതിയെയാണ് നടി സമീപിച്ചത്. പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അൻസിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അൻസിബയുടെ പരാതി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. കേസിന് നമ്പറിടുകയും സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനോട് അടിയന്തര വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതിക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി പൊലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.
അതേസമയം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് വരുത്തി മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന അൻസിബ ഹസന്റെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തൃപ്പൂണിതുറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ്ഐക്കെതിരെയും നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കെതിരെയും അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൃക്കാക്കര എസിപി കൊച്ചി കമ്മിഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ടിനി ടോമിനെതിരെ അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തുടർനടപടി എടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, അൻസിബയുടെ പരാതി പൊലീസ് തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നേരത്തെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇത്ര വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം കണ്ടെത്തിയ തൃക്കാക്കര എസിപിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മിപ്രിയ അൻസിബ വിചാരിച്ചാൽ തളരുന്ന ആളല്ല താനെന്നും പറഞ്ഞു. അൻസിബയുടെ പിന്നിൽ മതവർഗീയ വാദികൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും തനിക്ക് എതിരെ അൻസിബ നൽകിയ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും അൻസിബക്കെതിരെ 10 കോടി രൂപക്ക് മാനനഷ്ടം ഫയൽ ചെയ്യും എന്നും ലക്ഷ്മി പ്രിയ പറഞ്ഞു.
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