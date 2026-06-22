/Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പൾസർ സുനിയടക്കമുള്ളവരുടെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന അപ്പീൽ മാറ്റിവെച്ചു

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി ഹൈക്കോടതി. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി, സുനിൽ കുമാർ, മാർട്ടിൻ, വിജീഷ്, വടിവാൾ സലീം അടക്കമുള്ള 6 പ്രതികളാണ് ശിക്ഷ റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നൽകിയത്. കേസിൽ വാദം നടത്താൻ സാവകാശം വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കേസ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
കേസിൽ 20 വർഷം തടവാണ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരും കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി.
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