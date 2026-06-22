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Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പൾസർ സുനിയടക്കമുള്ളവരുടെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന അപ്പീൽ മാറ്റിവെച്ചു

ശിക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പൾസർ സുനി അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:49 PM IST
Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പൾസർ സുനിയടക്കമുള്ളവരുടെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന അപ്പീൽ മാറ്റിവെച്ചു
Image Credit: high court | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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