Actress Assault Case: 'ചിലരെ വെറുതെ വിട്ടത് ശരിയല്ലെന്ന് കാട്ടി അപ്പീൽ നൽകും'; അന്തിമ തീരുമാനം ശിക്ഷാവിധി വന്ന ശേഷമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ശിക്ഷാ വിധി പുറത്തു വന്ന ശേഷമെന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി.എ.ഷാജി. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരിശോധിക്കും.
ചിലരെ വെറുതെ വിട്ടത് ശരിയല്ല എന്നു കാണിച്ച് അപ്പീൽ നൽകുമെന്നാണ് ടി.എ.ഷാജി പറഞ്ഞത്. ‘‘കേസിൽ കുറ്റം തെളിയുകയും ആറു പേരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിക്ഷാവിധി 12ന് പുറത്തു വരും. അതിന് ശേഷം അപ്പീലിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
കേസിലെ വിചാരണ കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധികൾക്കെതിരെ മുൻപും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അനുകൂല ഉത്തരവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിചാരണ കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേസിൽ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും കഴിയുമെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.
