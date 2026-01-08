Actress Assault Case: വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സംശയനിഴലിൽ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നിയമോപദേശം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതിക്കും ജഡ്ജിക്കുമെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡി.ജിയുടെ നിയമോപദേശം പുറത്ത്. മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ സംശയ നിഴലിലാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി. അതിനാൽ കേസിൽ വിധി പറയാൻ ജഡ്ജിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം.സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വിശദമായ കുറിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിയമോപദേശം.
എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെ ഗൗരവമേറിയ നിരവധി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും കോടതി അവ പക്ഷപാതപരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച തെളിവുകൾ പോലും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദിലീപിനെതിരെ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് തരം സമീപനമായിരുന്നു കോടതിയുടേതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകരെ കേസിൽ തുടരാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുമോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു വിധിന്യായത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെ അതിജീവിതയും പ്രോസിക്യൂഷനും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന നിയമോപദേശം.
