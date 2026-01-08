English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Assault Case: വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സംശയനിഴലിൽ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നിയമോപദേശം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

Actress Assault Case: വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സംശയനിഴലിൽ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നിയമോപദേശം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

കേസിൽ വിധി പറയാൻ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 8, 2026, 10:12 AM IST
  • എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെ ഗൗരവമേറിയ നിരവധി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും കോടതി അവ പക്ഷപാതപരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
  • കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച തെളിവുകൾ പോലും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദിലീപിനെതിരെ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

Read Also

  1. Bomb Threat: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; മൂന്ന് ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്ദേശം

Trending Photos

Kerala DL-34 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-34 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mercury Mars Saturn Conjunction: മീനത്തിൽ അപൂർവ ​ഗ്രഹസംയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
6
Mercury
Mercury Mars Saturn Conjunction: മീനത്തിൽ അപൂർവ ​ഗ്രഹസംയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
5
Panchank Yoga
Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
6
Pension Rules Change
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
Actress Assault Case: വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സംശയനിഴലിൽ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നിയമോപദേശം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതിക്കും ജഡ്ജിക്കുമെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡി.ജിയുടെ നിയമോപദേശം പുറത്ത്. മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ സംശയ നിഴലിലാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി. അതിനാൽ കേസിൽ വിധി പറയാൻ ജഡ്ജിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം.സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വിശദമായ കുറിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിയമോപദേശം. 

Add Zee News as a Preferred Source

എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെ ഗൗരവമേറിയ നിരവധി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും കോടതി അവ പക്ഷപാതപരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച തെളിവുകൾ പോലും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദിലീപിനെതിരെ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് തരം സമീപനമായിരുന്നു കോടതിയുടേതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

Also Read: CM Pinarayi Vijayan: ഭരണം നിലനിർത്താൻ പടയൊരുക്കം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'മിഷൻ 110', 50 ദിവസത്തെ കർമ്മപദ്ധതി

തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകരെ കേസിൽ തുടരാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുമോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു വിധിന്യായത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെ അതിജീവിതയും പ്രോസിക്യൂഷനും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന നിയമോപദേശം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseActress Attack Caselegal adviceKerala Governmentനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്

Trending News