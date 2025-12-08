English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Manju Warrier Speech: "ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയാണ്"; ദർബാർ ഹാൾ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്ന് രാത്രി കേട്ട ആ പ്രസം​ഗം, നിർണായകമായ മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ...

Manju Warrier Speech: "ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയാണ്"; ദർബാർ ഹാൾ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്ന് രാത്രി കേട്ട ആ പ്രസം​ഗം, നിർണായകമായ മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ...

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രസം​ഗം കൂടിയായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റേത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 8, 2025, 09:33 AM IST
  • 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്.
  • അതിന് പിന്നാലെ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാത്രി ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ താരങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു.

Read Also

  1. Dileep Case Verdict: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

Trending Photos

Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
6
fried rice
Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
Today&#039;s Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Manju Warrier Speech: "ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയാണ്"; ദർബാർ ഹാൾ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്ന് രാത്രി കേട്ട ആ പ്രസം​ഗം, നിർണായകമായ മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ...

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ നിർണായക വിധി വരാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഈ കേസിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പ്രസം​ഗമുണ്ട്. ആക്രമണം നടന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു ​ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് പോലീസ് തിരിയുന്നത് ഒരു നടിയുടെ പ്രസം​ഗത്തിന് ശേഷമാണ്. മഞ്ജു വാര്യരാണ് ആ നടി. ഒരു രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട അന്വേഷണത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ സാധ്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പ്രസം​ഗമാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാത്രി ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ താരങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടിയതാണ് ആ രാത്രി. എല്ലാവരും നടിക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. 

Also Read: Rahul Mankootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ

ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകവും കേസിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്ന് പറയാനാകുംവിധമുള്ള പ്രസം​ഗമായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റേത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അത് നടത്തിയവരെ നിയമത്തിന് മുന്‍പില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകണമെന്നുമായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യര്‍ പറഞ്ഞത്. പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മഞ്ജു നടത്തിയിരുന്നില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ‌റെ ഭാ​ഗമായി മാത്രം മൊഴികൾ നൽകുകയാണ് താരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 

മഞ്ജുവിന്റെ  പ്രസംഗത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം:

'ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരെയും സുരക്ഷിതരായി വീടുകളിലെത്തിച്ച ഡ്രൈവര്‍മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് പിന്നില്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചനയാണ്. അതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക. വീടിന് അകത്തും പുറത്തും അവള്‍ പുരുഷന് നല്‍കുന്ന ബഹുമാനം തിരിച്ചുകിട്ടാനുള്ള അര്‍ഹത സ്ത്രീക്കുണ്ട്. ആ സന്ദേശമാണ് എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്,'

2017 ജൂണ്‍ 21നാണ് കേസിൽ മഞ്ജു വാര്യര്‍ മൊഴി നല്‍കുന്നത്. ദിലീപ് - കാവ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും ഇത് ദിലീപില്‍ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു മഞ്ജു മൊഴി നൽകിയതെന്നാണ് വിവരം. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊഴികള്‍ക്കൊപ്പം മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴി കൂടി ചേര്‍ത്താണ് അന്വേഷണ സംഘം ദിലീപിനെ എട്ടാം പ്രതിയായി ചേര്‍ക്കുന്നത്. വിധി വരാനിരിക്കെ കേസിലെ മഞ്ജുവിന്റെ ഇടപെടലുകളും ഏറെ നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseManju Warrieractor Dileepനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്മഞ്ജു വാര്യർ

Trending News