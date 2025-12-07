Actress Assault Case: നടിയുടെ ഡ്രൈവറായി, മുൻപും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു; വാഹനം തേടി സുനി വിളിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നിരത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ, വിചാരണയിലെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

കൊച്ചി: നടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ മുമ്പും ശ്രമം നടന്നിരുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിചാരണയിലെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ നാളെ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് വിചാരണയിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
2017 ജനുവരി 3ന് ഗോവയിൽ വച്ചാണ് കൃത്യം നടത്താനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഗോവയിൽ വച്ച് നടിയുടെ ഒരു ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പൾസർ സുനിയായിരുന്നു. ജനുവരി 3ന് ആയിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തുടർന്നുള്ള ചിത്രീകരണ ദിവസങ്ങളിലും സുനിയായിരുന്നു നടിയുടെ ഡ്രൈവർ. നടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി ജനുവരി 3ന് വാഹനം തേടി സുനി കേസിലെ 173ാമത് സാക്ഷിയായ സെന്തിൽ കുമാറിനെ വിളിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിചാരണ വേളയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Also Read: Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ പരാതി; അതിജീവതയുടെ മൊഴി എടുക്കാൻ ബംഗളൂരുവിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘം
കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ, മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ എന്നിവരെ പൾസർ സുനി ഗോവയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി ഗോവയിൽ നിന്ന് നടി റോഡ് മാർഗം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്നായിരുന്നു സുനിലിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഈ സമയം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജനുവരി 5ന് നടി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അതിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 17ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽവെച്ച് പ്രതികൾ കൃത്യം നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിചാരണക്കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതായും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, കേസിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. നടൻ ദീലീപ് കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടപടികൾ തുടങ്ങും. നടിയെ ആക്രമിച്ച് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പൾസർ സുനിയാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആറു പ്രതികളടക്കം പത്തുപേർ വിചാരണ നേരിട്ടിരുന്നു.
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുളള വ്യക്തി വിരോധത്തെത്തുടർന്ന് നടിക്കെതിരെ ക്വട്ടേഷൻ കൊടുത്തുവെന്നാണ് ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കേസ്. എന്നാൽ തന്നെ കേസിൽ പെടുത്തിയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതെന്നുമാണ് ദിലീപ് വാദിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.