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Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കില്ല, പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

20 വർഷം തടവിന് വിധിച്ച ശിക്ഷാ നടപടി മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പൾസർ സുനിയെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:45 PM IST
Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കില്ല, പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
Image Credit: Pulsar Suni | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കില്ല, പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
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