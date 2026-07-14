/Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കില്ല, പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനിയുടെ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. അപ്പീലിൽ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇരയുടെ അന്തസ്സും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. കേസിൽ 20 വർഷം തടവിനായിരുന്നു വിചാരണ കോടതി പൾസർ സുനിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നത്. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൾസർ സുനിയുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
നടന്നത് ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഒന്നാം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിചാരണ കോടതി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതായി നടി കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ചു കാണുന്നതായി കരുതപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ വാദം.
അതിനാൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ശിക്ഷ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന അപ്പീൽ നിലവിൽ കോടതി പരിഗണനയിലാണുള്ളത്. കൊടും ക്രിമിനലാണ് ഒന്നാം പ്രതി. തുടർച്ചയായി ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾക്ക് കോടതി പിഴയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതി ഒരുമാസമാകും മുൻപ് വീണ്ടും മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയാകുകയും ചെയ്തു. പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഇരു കൂട്ടരുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് പ്രതിയുടെ ഹർജി കോടതി തള്ളിയത്.
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