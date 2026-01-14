English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Adv TB Mini: പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു; വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

Adv TB Mini: പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു; വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

ജഡ്ജി തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് ടി.ബി മിനി  കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:50 PM IST
  • ജഡ്ജി തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചുവെന്നും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പതിവ് രീതിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
  • അഡ്വ. ടി.ബി. മിനിക്കെതിരെ വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

Read Also

  1. Actress Assault Case: അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ മാർട്ടിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Trending Photos

Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
5
Recipes
Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
7
Gold price
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Adv TB Mini: പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു; വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക അഡ്വ. ടി.ബി. മിനി. ജഡ്ജി തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചുവെന്നും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പതിവ് രീതിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

അഡ്വ. ടി.ബി. മിനിക്കെതിരെ വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വിചാരണ സമയത്ത് അഭിഭാഷക കോടതിയിൽ ഹാജരായത് പത്ത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണെന്നും അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു ജഡ്ജിയുടെ പരാമർശം. ഈ വിമർശനം വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും കാണിച്ചാണ് ടി.ബി. മിനി ഇപ്പോൾ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Actress Assault Case: വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സംശയനിഴലിൽ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നിയമോപദേശം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

കോടതിയിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ ടി.ബി. മിനി ഉറങ്ങാറാണ് പതിവെന്നും വിശ്രമസ്ഥലം എന്ന നിലയിലാണ് അവർ കോടതിയെ കാണുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ജഡ്ജി വിമർ‌ശിച്ചിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ടി.ബി. മിനി ഹാജരാകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ജഡ്ജി രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. "ടി.ബി. മിനി എത്തിയിട്ടില്ലേ? വിശ്രമിക്കാനാണോ അവർ കോടതിയിൽ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇവർ പുറത്തുപോയി കോടതിയെ വിമർശിക്കുന്നത്" എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ജഡ്ജിയുടെ വിമർശനം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseAdv. T.B. MiniJudge Honey M. Vargheseഹണി എം വർഗീസ്ടി ബി മിനി

Trending News