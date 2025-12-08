English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Assault Case: 'മതിയായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി'; പ്രതികൾ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

Actress Assault Case: 'മതിയായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി'; പ്രതികൾ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ പ്രതികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അഡ്വ. ടിബി മിനി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:27 AM IST
  • കേസിൽ പ്രതികളെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അഭിഭാഷക ടി ബി മിനി പറഞ്ഞു.
  • ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോകുമെന്നും ടിബി മിനി പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Manju Warrier Speech: "ഇതിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയാണ്"; ദർബാർ ഹാൾ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്ന് രാത്രി കേട്ട ആ പ്രസം​ഗം, നിർണായകമായ മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ...

Trending Photos

Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
6
fried rice
Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
Today&#039;s Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Actress Assault Case: 'മതിയായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി'; പ്രതികൾ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി വരാനിരിക്കെ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക. കേസിൽ പ്രതികളെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അഭിഭാഷക ടി ബി മിനി പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോകുമെന്നും ടിബി മിനി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. കേസിൽ ഇന്ന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസ് വിധി പറയും. ബലാത്സംഗം, ഗൂഢാലോചന, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, അന്യായ തടങ്കൽ, ബലപ്രയോഗം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, അശ്ലീല ചിത്രമെടുക്കൽ, പ്രചരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. 

Also Read: Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി എൻ.എസ്.സുനിൽ എന്ന പൾസർ സുനിയാണ്. ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ആണ് ദിലീപ് എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആരോപണം. ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സം​ഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseAdvocate TB MiniActress Assault Case Verdictനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്അഭിഭാഷക ടിബി മിനി

Trending News