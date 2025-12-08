Actress Assault Case: 'മതിയായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി'; പ്രതികൾ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി വരാനിരിക്കെ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക. കേസിൽ പ്രതികളെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അഭിഭാഷക ടി ബി മിനി പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോകുമെന്നും ടിബി മിനി പറഞ്ഞു.
2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. കേസിൽ ഇന്ന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസ് വിധി പറയും. ബലാത്സംഗം, ഗൂഢാലോചന, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, അന്യായ തടങ്കൽ, ബലപ്രയോഗം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, അശ്ലീല ചിത്രമെടുക്കൽ, പ്രചരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി എൻ.എസ്.സുനിൽ എന്ന പൾസർ സുനിയാണ്. ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ആണ് ദിലീപ് എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആരോപണം. ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു.
