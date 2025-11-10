English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് പരി​ഗണിക്കുന്നത് 20ലേക്ക് മാറ്റി; വിധി പ്രസ്താവത്തിനുള്ള തിയതിയും ഉടൻ തീരുമാനിക്കും

Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് പരി​ഗണിക്കുന്നത് 20ലേക്ക് മാറ്റി; വിധി പ്രസ്താവത്തിനുള്ള തിയതിയും ഉടൻ തീരുമാനിക്കും

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് നവംബർ 20ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:17 PM IST
  • 20നോ അതിനോടടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതിയും തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
  • കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ്.

Read Also

  1. Kerala Rain Alert: ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെട്ടു; ഉച്ചക്ക് ശേഷവും രാത്രിയും ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, യെല്ലോ അലർട്ട്

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
6
Lakshmi Favourite Zodiacs
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് പരി​ഗണിക്കുന്നത് 20ലേക്ക് മാറ്റി; വിധി പ്രസ്താവത്തിനുള്ള തിയതിയും ഉടൻ തീരുമാനിക്കും

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വിചാരണക്കോടതി ഈ മാസം 20ന് പരി​ഗണിക്കും. നിലവിൽ വിസ്താര നടപടികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. 20നോ അതിനോടടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതിയും തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നത്. 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. യുവനടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാൽസംഗം ചെയ്തെന്നും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നുമാണ് കേസ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseActress Attack Caseactor Dileepനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്നടൻ ദിലീപ്

Trending News