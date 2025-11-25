Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ഡിസംബര്‍ എട്ടിന്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ഡിസംബര് 8ന് വിധി പറയും. കേസിൽ അന്തിമ വാദം നടന്നത് എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയിലാണ്. അന്നേ ദിവസം കേസിലെ പ്രതികൾ എല്ലാവരും ഹാജരാകണം. ആകെ 9 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. പ്രൊസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാദത്തില് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി 27 തവണ കേസ് വിചാരണക്കോടതി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.
നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയാണ്. ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയും. അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം അനുസരിച്ച് ദിലീപിനെ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗ ഗൂഡാലോചന കേസിലാണ്. വിചാരണ നടപടികള് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പൂര്ത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമ നടപടിക്രമങ്ങള് ഒരുവര്ഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു.
Also Read: Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കൊച്ചിയില് ഓടുന്ന വാഹനത്തില് വെച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. 2018 മാര്ച്ചിൽ വിചാരണ നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.
