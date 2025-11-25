English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ഡിസംബര്‍ എട്ടിന്

Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ഡിസംബര്‍ എട്ടിന്

നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:05 PM IST
  • 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കൊച്ചിയില്‍ ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ വെച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.
  • 2018 മാര്‍ച്ചിൽ വിചാരണ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ‌

Read Also

  1. Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഭക്തജനത്തിരക്ക്, തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയത് 90,000ൽ അധികം പേർ; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് പരിമിതപ്പെടുത്തി

Trending Photos

Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
10
Rajayoga
Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
7
recipe
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ഡിസംബര്‍ എട്ടിന്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ഡിസംബര്‍ 8ന് വിധി പറയും. കേസിൽ അന്തിമ വാദം നടന്നത് എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയിലാണ്. അന്നേ ദിവസം കേസിലെ പ്രതികൾ എല്ലാവരും ഹാജരാകണം. ആകെ 9 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. പ്രൊസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാദത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി 27 തവണ കേസ് വിചാരണക്കോടതി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയാണ്. ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയും. അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം അനുസരിച്ച് ദിലീപിനെ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗ ഗൂഡാലോചന കേസിലാണ്. വിചാരണ നടപടികള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒരുവര്‍ഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു.

Also Read: Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കൊച്ചിയില്‍ ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ വെച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. 2018 മാര്‍ച്ചിൽ വിചാരണ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ‌

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actress assault caseActress Attack CaseActress Assault Case VerdictActress Attack Case VerdictDileeo

Trending News