ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട അതേ ആനുകൂല്യം തനിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:08 PM IST
  • നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ താൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാർട്ടിൻ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
  • കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പൾസർ സുനിയുമായി ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായെന്ന് മാത്രമാണ് തനിക്കെതിരായ കുറ്റം.

Actress Attack Case: നടിയെ‌ ആക്രമിച്ച കേസ്; 'ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ട അതേ ആനുകൂല്യം തനിക്കും കിട്ടണം', ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി മാർട്ടിൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ താൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാർട്ടിൻ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പൾസർ സുനിയുമായി ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായെന്ന് മാത്രമാണ് തനിക്കെതിരായ കുറ്റം. സമാന ആരോപണം നേരിട്ട എട്ടാംപ്രതി ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട അതേ ആനുകൂല്യം തനിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് മാർട്ടിൻ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിലവിൽ കേസിലെ മൂന്നുപ്രതികളാണ് ശിക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദീപ്, വടിവാൾ സലീം എന്നിവരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച മറ്റ് രണ്ടുപേർ. ഈ ഹർജിയിൽ നാലാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കോടതി പ്രോസിക്യൂഷന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

