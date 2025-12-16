English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഉടന്‍ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് അതിജീവിതയെ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:56 PM IST
  • ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
  • കേസില്‍ ഉടന്‍ അപ്പീല്‍ പോകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കി.
  • കേരള ജനത ഒപ്പമുണ്ടെന്നും കേസിൽ ശക്തമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അതിജീവതയെ അറിയിച്ചു. ‌

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. കേസില്‍ ഉടന്‍ അപ്പീല്‍ പോകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കി. കേരള ജനത ഒപ്പമുണ്ടെന്നും കേസിൽ ശക്തമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അതിജീവതയെ അറിയിച്ചു. ‌

കേസിന്റെ വിധിയിലെ അതൃപ്തി സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പരസ്യമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ആറു പ്രതികള്‍ക്ക് 20 വര്‍ഷം കഠിനതടവാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന നടന്‍ ദിലീപിനെ കുറ്റമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. 

Actress Attack CaseCM Pinarayi Vijayan

