Actress Attack case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ദിലീപിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകുമെന്ന് കോടതി

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ദിലീപിന്റെ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നല്കുമെന്ന് കോടതി. ദിലീപിന്റെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചുനല്കാൻ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പല് സെഷൻസ് കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപ് കേസില് കുറ്റ വിമക്തൻ ആണെന്നും കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ ജാമ്യബോണ്ടുകൾ അവസാനിച്ചെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു നല്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുവേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് പോകണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യമാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ കോടതില് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്.
കേസില് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് ജാമ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ വ്യവസ്തകളുടെ ഭാഗമായി ദിലീപ് കോടതിയില് പാസ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വ്യവസ്തകളില് പലതവണ ഇളവ് തേടുകയും വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പാസ്പോർട്ട് വീണ്ടും കോടതിയില് സമര്പ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. കേസില് കുറ്റവിമുക്തനായ ദിവസം തന്നെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ച് നല്കണം എന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയില് പറഞ്ഞത് അപ്പീല് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അതിനാല് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ച് നല്കരുതെന്നുമാണ്. എന്നാല് വിഷയം ഇന്ന് വീണ്ടു പരിഗണിച്ച കോടതി പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നല്കാമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.