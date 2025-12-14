Actress attack case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധിയുടെ വിശദാംശം ചോർന്നു; ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലം വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഊമകത്തായി പ്രചരിച്ചതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 14, 2025, 01:55 PM IST
  • വിധി ഊമകത്തായി ലഭിച്ചിരുന്നെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ യശ്വന്ത് ഷേണായും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
  • അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ബൈജു പൌലോസാണ് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലം വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഊമകത്തായി പ്രചരിച്ചതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ബൈജു പൌലോസാണ് ഡിവൈഎസ്പിക്ക്  പരാതി നൽകിയത്.  വിധി പറയുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് വിധിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ഊമക്കത്തായി ചിലര്‍ക്ക് ലഭിച്ചെന്നും,  വിശദാംശം ചോര്‍ന്നതില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ്, പലർക്കും വിധി ഊമകത്തായി ലഭിച്ചിരുന്നെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ യശ്വന്ത് ഷേണായും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഡിവൈഎസ്പിക്ക്  ബൈജു പൌലോസാണ് കത്ത് നൽകിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിന്യായത്തിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. നടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം സൂക്ഷിക്കാനായി നടൻ ദിലീപും, കാവ്യയും ലോക്കർ എടുത്തെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം തെളിയിക്കാനാനയില്ല. നടിയെ ആക്രമിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ അക്കൌണ്ടും ലോക്കറും,ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും ചേർന്ന് എടുത്തു എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആരോപണം. നടിയെ ആക്രമക്കുന്ന ദൃശ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലോക്കർ എടുത്തിരുന്നതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.  ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കറും, അക്കൌണ്ടു ഉണ്ടെങ്കിലും ലോക്കറിൽ നിന്നും അഞ്ച് രൂപയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ വിവരം മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ആക്രമക്കുന്ന ദൃശ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും എന്നും കോടതി ചോദിക്കുന്നു. 

കൂടാതെ, സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തെളിവായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും, മൊഴികൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തൽ. പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്, നടൻ ദിലീപും പൾസർ സുനിയുമായി നടന്ന ഇടപാട് വളരേ രഹസ്യമായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ ബാലചന്ദ്ര കുമാറിർ നൽകിയ മൊഴിയിൽ 16-4-2017 ൽ ദിലീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൾസർ സുനിയെ കണ്ടെന്നും, ദിലീപിൻ്റെ അനിയനോടൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചെന്നുമാണ്. അതിനാൽ  പ്രോസിക്യൂഷൻ വാധവും സംവിധായകൻ്റെ മൊഴിയും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം.    

