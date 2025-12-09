Actress Attack Case: 'രാവിലെ ദിലീപിനൊപ്പം, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിജീവിതക്കൊപ്പം'; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. രാവിലെ നടൻ ദിലീപിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം, മണിക്കൂറുകൾക്കകം മലക്കംമറിഞ്ഞ് തിരുത്തുമായി രംഗത്തെത്തി.
രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭ്യമായി എന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിപരമായ പരിചയത്തിന്റെ പേരിലും താൻ ഈ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസുകാർ കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കണം," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "സർക്കാരിന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? ഏത് കേസ് കിട്ടിയാലും ആരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണിത്. എന്ത് കേസുകളും കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്," എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശനമുയർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം നിലപാട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.
രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അടൂർ പ്രകാശ്, അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. "അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം. അതിജീവിതയോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും," അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, കോടതി വിധിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉരുണ്ടുകളിക്കുകയാണെന്നും, വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നുപറയണമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് ഒരു "കള്ളക്കളിയാണ്" എന്നാണ് താൻ സൂചിപ്പിച്ചതെന്നും നിലപാട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് വിശദീകരിച്ചു.
