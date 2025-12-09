English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack Case: 'രാവിലെ ദിലീപിനൊപ്പം, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിജീവിതക്കൊപ്പം'; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്

Actress Attack Case: 'രാവിലെ ദിലീപിനൊപ്പം, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിജീവിതക്കൊപ്പം'; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്

Adoor Prakash: ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിധിയിലൂടെ ദിലീപിന് നീതി ലഭ്യമായെന്നായിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പ്രതികരണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:48 PM IST
  • കേസിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെ അടൂർ പ്രകാശ് പരിഹസിച്ചിരുന്നു
  • പോലീസുകാരുടെ ​ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച ദിലീപിന്റെ ആരോപണം നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കണമെന്നും അടൂ‍ർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞിരുന്നു

Read Also

  1. Actress Attack Case: 'ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചു'; സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് വേറെ പണിയില്ലാത്തതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Trending Photos

Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
5
Egg Roast
Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
5
Horoscope
Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
6
fried rice
Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Actress Attack Case: 'രാവിലെ ദിലീപിനൊപ്പം, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിജീവിതക്കൊപ്പം'; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിലപാട് മാറ്റി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. രാവിലെ നടൻ ദിലീപിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം, മണിക്കൂറുകൾക്കകം മലക്കംമറിഞ്ഞ് തിരുത്തുമായി രംഗത്തെത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭ്യമായി എന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിപരമായ പരിചയത്തിന്റെ പേരിലും താൻ ഈ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസുകാർ കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കണം," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "സർക്കാരിന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? ഏത് കേസ് കിട്ടിയാലും ആരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണിത്. എന്ത് കേസുകളും കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്," എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശനമുയർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം നിലപാട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.

രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അടൂർ പ്രകാശ്, അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. "അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം. അതിജീവിതയോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും," അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, കോടതി വിധിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉരുണ്ടുകളിക്കുകയാണെന്നും, വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നുപറയണമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് ഒരു "കള്ളക്കളിയാണ്" എന്നാണ് താൻ സൂചിപ്പിച്ചതെന്നും നിലപാട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് വിശദീകരിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actress Attack Caseactress attack case latest update

Trending News