Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി ദിലീപ്

Actor Dileep Case: കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:58 AM IST
  • ഗൂഢാലോചനയിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ്
  • കോടതി വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ദിലീപിന്റെ തീരുമാനം

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് നിയമപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

അന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായി തന്നെ ബലിയാടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ദിലീപ് ആരോപിക്കുന്നു. കോടതി വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ദിലീപിന്റെ തീരുമാനം.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തന്നെ പ്രതിയാക്കിയതിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുൻ ഭാര്യയായ മഞ്ജു വാര്യരാണെന്നും കോടതി വിധിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ദിലീപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ബി. രാമൻപിള്ളയും ആരോപിച്ചു.

ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 'അമ്മ'യുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മഞ്ജു വാര്യർ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടക്കമെന്നാണ് ദിലീപ് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുവരണം' എന്ന പ്രസംഗമാണ് ദിലീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് താൻ കേസിൽ പ്രതിയായതെന്നും ദിലീപ് പറയുന്നു.

ഈ ആരോപണങ്ങളോട് മഞ്ജു വാര്യർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസിലെ ചില വ്യക്തികൾ ജയിലിലെ പ്രതികളെ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണിതെന്നും, തന്റെ ജീവിതവും കരിയറും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നുമാണ് ദിലീപ് ആരോപിക്കുന്നത്.

