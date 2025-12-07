Actress Attack Case: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി നാളെ; വിചാരണയിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ (Actress Attack Case Verdict) എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് പ്രതികളുടെ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക.
ഈ കേസിൽ നടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിനും മുഖ്യപ്രതിയായത് പൾസർ സുനി ആണ്. ഇയാൾ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആറ് പ്രതികളടക്കം മൊത്തം പത്ത് പേരാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. നടിയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിരോധം കാരണമാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ദിലീപിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വാദം.
ദിലീപും കാവ്യാ മാധവനുമായുള്ള ബന്ധം അന്നത്തെ ഭാര്യയായിരുന്ന മഞ്ജു വാര്യരോട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി വെളിപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കാവ്യയുമായുള്ള ചാറ്റുകൾ മഞ്ജു വാര്യർ കണ്ടതാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദിലീപ് തന്റെ ഫോണിൽ കാവ്യയുടെ നമ്പർ 'രാമൻ,' 'RUK അണ്ണൻ,' 'മീൻ,' 'വ്യാസൻ' തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നുമാണ് നടൻ ദിലീപിന്റെ നിലപാട്. ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി എന്നത് പോലീസിന്റെ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണെന്നും ദിലീപ് ആരോപിച്ചു. കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, വിചാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ചാം ദിവസം ദിലീപ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സന്ദേശം അയച്ചു എന്ന വിവരമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
താൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെന്നും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നുമാണ് ദിലീപ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദിലീപ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. 2017 ഫെബ്രുവരി 22ന് രാവിലെ 09.22നാണ് ദിലീപ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മെസേജ് അയച്ചത്. ഈ വീണ്ടെടുത്ത സന്ദേശം പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ തെളിവായി ഹാജരാക്കി.
പൾസർ സുനിയാണ് പ്രതിയെന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പുറത്തുവന്നതോടെ ദിലീപ് സമ്മർദ്ദത്തിലായെന്നും അത് ഭയന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്ക് സന്ദേശം അയച്ചതെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. കേസിൽ മൊത്തം പത്ത് പ്രതികളാണുള്ളത്, ഇതിൽ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ്.
